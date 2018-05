Feiern unterm Heuchelberg - Kelterfest in Schwaigern

Von Samstag, 9. Juni, bis Montag, 11. Juni, wird in Schwaigern wieder gefeiert. Das Kelterfest öffnet seine Tore und das bedeutet für die Besucher: Überall werden hervorragende Weine, spritzige Sekte und prickelnde Seccos kredenzt. Der örtliche Musikverein und das Gasthaus »Zum Lamm« verwöhnen mit leckeren Speisen. Und auch musikalisch kommen die Gäste voll auf ihre Kosten: Die Top-Band »Steffi Bo« wird mit Party- und Schlagerhits am Samstagabend bis in die Nacht hinein ein unvergleichliches Stimmungs-Erlebnis bieten. Der Sonntag steht vom Frühschoppen über die Kaffee- und Kuchen-Zeit bis in den Abend hinein ganz im Zeichen der Blasmusik. Am Montagabend bietet die Polizei-Big-Band Heilbronn fetzige Unterhaltungsmusik. Ergänzend finden am Sonntag geführte Betriebsbesichtigungen und Fahrten durch die Weinberge mit dem »Wengertschleicher« statt. she

www.heuchelberg.de