Zum 80.Todestag Dietrich-Bonhoeffers. Vortrag von Dr. Hans-Ulrich Probst mit anschließender Aussprache

Zur Vereinnahmung des NS-Widerstandskämpfers durch die religiöse Rechte

Ein ‚Bonhoeffer‘-Moment sei gekommen, so wurde in den USA die Wahl Donald Trumps von bekannten Unterstützern aus dem rechten politischen Spektrum begründet. Es sei Widerstand notwendig gegen den bösen antichristlichen Liberalismus. In Geschichtsvergleichen wurden und werden NS-Zeit und liberale Gesellschaft gleichgesetzt.