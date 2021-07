Feine KLinke: AENTIQUE

Hinter AENTIQUE steckt die Singer - Songwriterin Anna Koesler, die mit ihren Songs zum Tanz zwischen Leichtigkeit und Melancholie einlädt.

Getragen von einem Mix aus Indie-Pop, Alternative und Synthi-Pop-Elementen entstehen Melodien, die große und kleine Themen des Lebens fühlbar und hörbar machen. Die Wahlstuttgarterin war schon viele Jahre als Musikerin unterwegs, bevor sie 2020 mit der ersten Single „Monsters And Their Cookies“ ihre Solo-Reise startete. Mitten in Themen wie Schmerz und Hoffnung, Sucht und Sehnsucht, Selbstzweifel und Liebe, gelingt es ihr, die Bühne zu einem Ort zu machen, an dem der Traum von einer besseren, offenherzigeren und ehrlicheren Welt wahr erscheint.

Matthias Koesler: Schlagzeug, Kilian Mohns: Gitarren, Jana Binder: Bass