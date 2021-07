Feine Klinke: OLIVER EARNEST

„Mit seinem Soloprojekt Oliver Earnest ist auch die Musik von Oliver Hauber seit 2019 ruhiger geworden.

Der Bassist und Sänger der Post-Punk-Band Kaufmann Frust singt mittlerweile auf Englisch, der Sprache, mit der er aufgewachsen ist. "Im Englischen kann ich mich textlich einfach besser ausdrücken," sagt er. Und so klingen seine eigenen Songs weniger nach Die Nerven und mehr nach Gordon Lightfoot. Den hört man vor allem im Song "Passing By" raus. Aber auch Bands wie Frightend Rabbit oder Get Well Soon kommen einem beim Hören der Songs in den Sinn. Für Oliver selbst ist aber vor allem der US-amerikanische Musiker Conor Oberst immer wieder eine zentrale Figur der Inspiration.

"Cancel Therapy" ist […] einer von zehn Songs aus seinem Album "The Water goes the Other Way", das im besten Fall noch in diesem Jahr erscheinen soll. Doch vorher will Oliver noch ein Label finden. Dass es ihm mit seiner Musik ernst ist, lässt sich auch im gewählten Namen des Soloprojekts erkennen. Ernst ist sein zweiter Vorname, und fügt man diesem ein "a" und ein zweites "e" hinzu, steht da "earnest", aufrichtig also. Ein Anspruch, den er vor allem an seine Texte hat.“ (Süddeutsche Zeitung vom 18.01.21)

www.facebook.com/OliverEarnestMusic