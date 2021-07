Feine Klinke: SWEED & LUKE NOA

Seit Ende der 2019er Jahre steuert Sweed ein Cabrio voller bunter Melodien und gut illustrierter Emotionen in einen lila Sonnenuntergang.

Beim Erkunden von Facetten verträumter Underground-Indie-Sounds kombiniert mit modernen Pop-Elementen und einem Hauch Funk, darf man gespannt sein, wo auf seinem Weg er anhalten wird.

Luke Noa ist einer der vielversprechendsten Newcomer, die es in Deutschland gerade gibt: Auf seiner zweiten EP mit dem Titel „Bleach“, die Ende Februar erscheint, zeigt er sich als erstaunlich reifer Songwriter, der spielend in der Lage ist, sich zwischen Genres, Sounds und Stimmungen zu bewegen und nimmt den Hörer in fünf Songs in eine ganz persönliche Heartbreak-Katharsis-Story mit. Luke Noa hat eine Stimme, die einem seltsam bekannt vorkommt, die sich nach zuhause anfühlt, nach Wärme, die einen aber gleichzeitig magisch in die Ferne zieht – eine immanente Gegensätzlichkeit also, wie sie spannender nicht sein könnte.