FEINE SAHNE FISCHFILET haben mit "Wir kommen in Frieden" Platz eins der deutschen Albumcharts erobert. Am 8. Dezember stellt das Quintett aus der vorpommerschen Provinz ihr Werk in der Stuttgarter Porsche-Arena vor.

FEINE SAHNE FISCHFILET gehören zu den Acts der Stunde: Es ist ihnen erstmals in ihrer Bandgeschichte gelungen, ein Album auf Platz eins der deutschen Charts zu bringen. Außerdem zählten sie zu den großen Abräumern bei den Zwillingsfestivals Rock am Ring und Rock im Park. Unter dem Motto „Wir kommen in Fireden“ –Winter 2025 geht es nun auf eine ausgedehnte Konzertreise durch Tschechien, Österreich, die Schweiz und Deutschland.17 Städte dürfen sich auf das Live-Spektakel einer der mitreißendsten Bands der Gegenwart freuen, bevor es am 22. Dezember zum weihnachtlichen Tourfinale mit Bescherung in Berlin kommt.

Mo. 08.12.2025 20:00 Uhr Porsche-Arena, Stuttgart