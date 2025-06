Feiner Bücherflohmarkt mit Ferienlektüre

Der Förderverein "Freunde der Stadtbücherei Schorndorf e.V." verkauft gut erhaltene Romane, Kinderbücher, Hörbuch-CDs und Spiele zugunsten der Stadtbücherei. Das Angebot besteht zum großen Teil aus gespendeten Büchern, die oft nur einmal gelesen und deswegen in sehr gutem Zustand sind. Wer dem Verein für diesen Zweck noch passende Spiele, Romane und Kinderbücher schenken möchte, kann sie zu den Öffnungszeiten der Stadtbücherei anliefern. Die Kinder- und Gesellschaftsspiele sollten vollständig sein, die Bücher so neu wie möglich, aber nicht älter als 10 Jahre. Die Information, wann ein Buch erschienen ist, findet man in der Regel auf den ersten Buchseiten. Neben Romanen sind auch Kinderbücher sehr gefragt. Die Bücher sollten in einem handlichen, stabilen Karton verpackt sein. Der Bücherflohmarkt findet bei jedem Wetter im überdachten Bereich vor der Stadtbücherei statt.