Feldlager im Hofgarten

Die Gruppe Numerus Aureliensis ist seit dem 01. August 2015 als Abteilung im Öhringer Heimatverein e. V. eingegliedert. Die Mitglieder interessieren sich für die ehemaligen Römer in Öhringen Anfang des 3. Jahrhunderts unserer Zeitrechnung. Die Gruppe versucht den Alltag in einem Kastellvicus zivil sowie militärisch darzustellen. Der römische Soldat Salvonius wird zusammen mit seiner Frau Dulcia, die Besucher durch die römische Vergangenheit Öhringens und der Region führen und vom Leben an Roms Außengrenze berichten. Damit können alle Fragen rund um das römische Thema eine andere Anschauung bekommen. Im Rahmen von: "Kultur passiert! Pop-up Bühne Öhringen"