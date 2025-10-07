Im Zuge Felicia Lu's zweitem Album "bittersweet" geht die Künstlerin erstmaligst auf lang ersehnte eigene Headliner Tour. Felicia Lu ist eine beeindruckende deutsche Sängerin, Songwriterin und kreatives Multitalent. Bekannt für ihren unverwechselbaren Sound zwischen Pop, Elektro und Indie, hat sie sich als unabhängige Künstlerin einen Namen gemacht, die ihre Kunst vollständig in die eigenen Hände nimmt.

Ihre Musik schreibt Felicia Lu selbst, was ihr ermöglicht, ihre persönliche Vision und Emotionen authentisch in ihren Songs zu vermitteln. Doch ihr kreativer Einfluss endet nicht bei der Musik: Sie gestaltet auch ihre Cover Arts und führt bei ihren Musikvideos selbst Regie, was jedes Projekt zu einem Ausdruck ihrer ganz eigenen Ästhetik und ihres Stils macht. Diese Kontrolle über alle kreativen Aspekte ihrer Arbeit verleiht ihr eine einzigartige Position in der Musikszene, die ihre Fans für ihre Authentizität und künstlerische Tiefe schätzen.

Mit ihrer eindringlichen Stimme und ihren atmosphärischen Kompositionen, die oft intime und nachdenkliche Themen behandeln, spricht Felicia Lu ein internationales Publikum an. Ihre Musik ist nicht nur zum Hören, sondern zum Fühlen.