Felicitas Horstschäfer | Die ganze Wahrheit über das Lügen

Kommunales Kino Esslingen Maille 4-9, 73728 Esslingen am Neckar

Na, heute schon gelogen? Wirklich nicht? Wahrscheinlich doch.

Denn wir lügen oft oder sagen zumindest die Unwahrheit. Manchmal, weil wir fies drauf sind und manchmal, um uns zu schützen. Manchmal auch, um nett zu sein. Es gibt große Lügen und kleine, hübsche und hässliche, folgenlose und fatale. 

Felicitas Horstschäfer arbeitet seit ihrem Studium im Fachbereich Design der FH Münster als freischaffende Autorin, Illustratorin und Grafikerin für Verlage im In- und Ausland. Sie hat in den letzten 15 Jahren an mehr als 150 Buchprojekten mitgewirkt. Ihre Arbeiten waren mehrfach für den deutschen Jugendliteraturpreis nominiert.

Geeignet für Kinder ab 8 Jahren.

Info

Kommunales Kino Esslingen
Kommunales Kino Esslingen Maille 4-9, 73728 Esslingen am Neckar
Vorträge & Lesungen
Google Kalender - Felicitas Horstschäfer | Die ganze Wahrheit über das Lügen - 2025-11-23 14:30:00 Google Yahoo Kalender - Felicitas Horstschäfer | Die ganze Wahrheit über das Lügen - 2025-11-23 14:30:00 Yahoo Outlook Kalender - Felicitas Horstschäfer | Die ganze Wahrheit über das Lügen - 2025-11-23 14:30:00 Outlook iCalendar - Felicitas Horstschäfer | Die ganze Wahrheit über das Lügen - 2025-11-23 14:30:00 ical

Tags