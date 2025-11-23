Felicitas Horstschäfer | Die ganze Wahrheit über das Lügen

Na, heute schon gelogen? Wirklich nicht? Wahrscheinlich doch.

Denn wir lügen oft oder sagen zumindest die Unwahrheit. Manchmal, weil wir fies drauf sind und manchmal, um uns zu schützen. Manchmal auch, um nett zu sein. Es gibt große Lügen und kleine, hübsche und hässliche, folgenlose und fatale.

Felicitas Horstschäfer arbeitet seit ihrem Studium im Fachbereich Design der FH Münster als freischaffende Autorin, Illustratorin und Grafikerin für Verlage im In- und Ausland. Sie hat in den letzten 15 Jahren an mehr als 150 Buchprojekten mitgewirkt. Ihre Arbeiten waren mehrfach für den deutschen Jugendliteraturpreis nominiert.

Geeignet für Kinder ab 8 Jahren.