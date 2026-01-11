Felipe Duarte & Marianne Illig

Es ist eine Performance von Erzählungen – ein lebendiges Ritual, in dem Musik, Tanz und überliefertes Wissen aufeinandertreffen. Die Klänge, die Felipe Duarte kreiert, sind inspiriert von seiner Reise der Wiederanbindung an indigene Traditionen. Dabei wurde er von verschiedenen Ältesten begleitet, die ihre Lehren mit ihm teilten und ihn ermutigten, diese durch sein Werk weiterzugeben. Felipe Duarte verbindet uralte Rhythmen, moderne Texturen und tiefgründige Fragen: Was bedeutet es, Mensch zu sein? Was ist das Gesetz des Ursprungs des Lebens? Wie können wir wieder im Einklang mit der Natur leben?

In dieser Performance bringt die Tänzerin und Choreografin Marianne Illig Bewegung in die Musik – sie lässt den Körper neben dem Klang sprechen und erweckt diese Geschichten nicht nur durch Stimme und Instrumente, sondern auch durch Tanz zum Leben. Gemeinsam mit einem Team für Bildende Kunst und Projektionen kreieren wir ein Stück, in dem Musik und Tanz in einen Dialog treten – in einem Raum, der eine mystische, zeremonielle Atmosphäre schafft.

Im Mittelpunkt dieser Vision steht auch ein Aufruf zum Bewusstsein – unsere Gewässer und natürlichen Ökosysteme zu ehren und zu schützen.

Die Performance enthält eine vom Geist der Natur inspirierte Botschaft und soll zum Nachdenken darüber anregen, wie wir mit unseren Flüssen, Wäldern und der lebendigen Erde umgehen.

Geschichte, Musik: Felipe Duarte

Tanz, Choreographie: Marianne Illig