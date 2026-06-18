Felix Burrer Quartett & Odd Meter Ensemble (presented by HMDK Stuttgart)

Felix Burrer präsentiert gemeinsam mit langjährigen musikalischen Weggefährten ein Programm aus Eigenkompositionen und persönlichen Lieblingssongs.

Mit Oskar Rimmele am Klavier und Yoshi Tschira an der Gitarre entsteht ein kammermusikalischer, vielschichtiger und intimer Klangraum - dicht, lebendig und zugleich offen für feine Nuancen und leise Zwischentöne. Als besondere Gästin bereichert Jill Weinmann den Abend als Sprechkünstlerin und eröffnet mit ihrer Stimme eine weitere poetische Ebene im musikalischen Geschehen.

Inspiriert von Saxophonisten wie Hayden Chisholm, von der Chormusik und der Folk-Tradition des 20. Jahrhunderts verbindet das Programm improvisatorische Freiheit mit melodischer Klarheit und erzählerischer Tiefe.

Freuen Sie sich auf einen vielfältigen und farbenreichen Konzertabend.

Besetzung: Felix Burrer (sax); Yoshi Tschira (git); Oskar Rimmele (p); Jill Weinmann (voc)