Felix Eckenfelder Quartett

In diesem Quartett aus dem Herzen Europas haben sich im Frühjahr 2021 Musiker, aus Deutschland und Frankreich stammend, in Stuttgart vereint, um ehrliche Musik zu machen. Dabei ist der Fokus besonders darauf gerichtet, die Zuhörer an der Klarheit und Schönheit der Musik teilhaben zu lassen. Durch viel Energie und sangliche Melodien ihrer Kompositionen überzeugen die jungen Musiker und verbinden die Einflüsse ihrer musikalischen und kulturellen Herkunft, wodurch sie einen authentischen, transparenten Bandsound schaffen.

Die intime Besetzung, die der Drummer Felix Eckenfelder für sein Projekt gewählt hat, erlaubt ein enges und flexibles Musizieren. Ein Erkunden der Musik, das Streben nach Neuem und Unbekanntem, das Ausloten von Grenzen treibt die Band auf der Bühne an. Durch diese interaktive Improvisation erzeugt die Band ein Gefühl von Schwerelosigkeit und Leichtigkeit, das einen förmlich in seinen Bann zieht und dazu einlädt, mit abzuheben.