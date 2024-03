Open Stage und Session - Blues and Rock

Und weiter geht’s in die zweite Runde unserer Blues- und Rock-Session inklu-sive Open Stage. Dazu sind wieder alle Hobby-Musiker:innen und Bands willkommen, die sich besonders in Blues und Rock zu Hause fühlen.

Wir starten wie gehabt mit einem Band-Open Stage. Hier dürfen bis zu drei Bands für jeweils 30 Minuten ihr Können unter Beweis stellen. Im Anschluss geht es zur Session auf die Bühne, an der sich auch weitere Musiker:innen beteiligen können. Die beim Open Stage zum Zuge kommenden Bands werden rechtzeitig informiert. Alle Teilnehmenden erhalten außerdem zur Vorbereitung Leadsheets ausgewählter Stücke für die Session. Natürlich darf auch ganz frei gejammt oder eigene Lieblings-Riffs, Licks oder Patterns präsentiert werden – alle sind gespannt, was sich dabei entwickelt.

Die Session im Rahmen der JAK-Freitagskneipe ist Treffpunkt, Austausch und Kennenlernen für Musiker:innen untereinander und musikbegeisterte Zuhörer gleichermaßen.

Come On In – We’ll Play The Blues ‘n’ Rock For You!