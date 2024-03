Sound on Purpose, kurz und knackig S.o.P., ist ein deutsches Elektro-Rock-Duo. Musikalisch bewegt sich der Sound zwischen Space und Progressive, auch die Stile der Berliner Schule, des elektronischen Krautrocks sowie Lounge und Rock werden mit eingewoben.

Die Musik ist rein instrumental, läßt viel Raum zum Tanzen und Träumen. Ihr Sound wird durch spaceig Klänge, rockige E-Pianos und treibende Schlagzeug-Beats groovig getragen. In den 60er/70er Jahren, wo auch der Spirit ihrer Musik liegt, war es durchaus üblich, keinen Bassisten auf der Bühne zu haben. Statt dessen kam der Bass vom Keyboarder an der Orgel und per Fuss. Bei S.o.P. kommt er neu interpretiert vom Moog Synthesizer und dem Sequencer.

Als zusätzliches klangliches Highlight erweitert sich das Duo für den Auftritt im JAK mit Klaus Marquardt, der den meisten unserer Besucher:innen bereits bestens aus anderen Formationen bekannt sein wird, mit seiner elektrischen Violine zum Trio.