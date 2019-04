Felix Huby mit "Spiegeljahre" im Gespräch mit Rainer Moritz

Eine Veranstaltung der Stadtbibiliothek Heilbronn.

In Felix Hubys dritten autobiografischen Roman „Spiegeljahre“ geht es um hochspannende und politisch brisante Themen, über die er als Journalist beim „Spiegel“ in den Siebziger Jahren berichtete: den Atommüll-Skandal in Baden-Württemberg, die RAF, den Stammheim-Prozess, die Recherche, die zum Rücktritt des Ministerpräsidenten Hans Karl Filbinger führt. Manche Anekdote der „bleiernen Zeit“ kommt hier erstmals zur Sprache. Felix Huby, bürgerlich: Eberhard Hungerbühler, war bis 1979 Journalist, zuletzt beim „Spiegel“. Seitdem arbeitet er als freier Schriftsteller, Autor von Kinderbüchern, Kriminalromanen, Sachbüchern und zahlreichen „Tatorten“ mit Kommissaren Bienzle, Palü, Heiland und Schimanski. Er lebt in Berlin. Das Gespräch führt Rainer Moritz.