Das Horn ist die Seele des Orchesters. Diese geflügelten Worte stammen von keinem geringeren als Robert Schumann. Felix Klieser ist ein Meister auf dem Instrument, wenn er spielt wird die Musik zur Poesie.

Auf den großen Bühnen der Welt zuhause, führt es ihn 2026 auf die beschauliche Bühne des Trude Eipperle Rieger-Konzertsaals.

Gemeinsam mit Pianist Christof Keymer spielt Klieser romantische Musik für Horn und Klavier, „Reveries”, auch der Titel seines Debut-Albums 2013. Das „Adagio und Allegro As-Dur“ von Robert Schumann, Camille Saint-Saëns‘ „Romanze F-Dur“ und Richard Strauss‘ „Andante C-Dur“ sind nur einige der Werke, auf die sich das Publikum an diesem virtuosen Abend freuen kann.