Halloween steht vor der Tür aber gruselig wird es im Hause SUB ZERO garantiert nicht, schrecklich schon eher und zwar schrecklich geil, schrecklich spektakulär und schrecklich groß. An dieser `Scary Night` öffnet SUB ZERO die Pforten zu einem höllischen Rave. Euer `Schreckgespenst` an diesem Abend hört auf den Namen FELIX KRÖCHER. Felix gehört schon länger zu den großen Namen in der deutschen DJ-Szene und ist somit auch immer gern gesehener Gast auf sämtlichen Festivals der Republik. Als guter Freund der Sub Zero Crew wird er auch an Halloween wieder bis in die Haarspitzen motiviert sein und euch eine unvergessliche Nacht liefern.

Wen die Lebensgeister da noch nicht verlassen haben kann sich auf ein tödliches Set von unserem NICOLA SEPTEM gefasst machen. Unser Mastermind hinter den Decks wird euch mit chirurgischen Genauigkeit auf der Tanzfläche zerlegen.

Zu guter Letzt sollte ihr euch erstmal an der Bar frisch machen bevor Sub Zero’s `Sensenmänner`, in Form von JULIAN KÖNIG & FAIRYTALE, loslegen und euren müden Knochen nochmal neuen Schwung verleihen um euch dann doch den Todesstoß mit ihrem brachialen Sound zu versetzen.