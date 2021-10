Wer bin ich – und wenn ja, wie viele? Als Verwandlungskünstler macht Felix Krull die Lüge und den Betrug zum Lebensprinzip. Er verlässt sein bankrottes Elternhaus und drückt sich vor dem Militärdienst, um in Paris in die Welt der Grandhotels und Luxussuiten einzutauchen. Er verführt Frauen und tauscht mit dem Marquis de Venosta die Identitäten. Durch Schmeichelei und Betrug schafft es Krull, sich vom vermeintlichen Makel seiner Herkunft zu befreien und sozial aufzusteigen. Die Welt scheint nur darauf zu warten, von einem grandiosen Spieler wie ihm betrogen zu werden.

Felix Krull ist eine der populärsten Figuren von Thomas Mann. Kein anderes Werk hat den Literaturnobelpreisträger über einen so langen Zeitraum hinweg beschäftigt wie der Krull-Roman. Begonnen 1910, erschien er 1954 und blieb doch Fragment. Regisseurin Anna-Elisabeth Frick studierte an der Ludwigsburger Akademie für Darstellende Kunst. In ihrer Inszenierung für das Nationaltheater Mannheim schneidert sie Thomas Manns fiktive Autobiografie einem Schauspiel-Trio auf den Leib. Matthias Breitenbach, Annemarie Brüntjen und Eddie Irle zeigen den Werdegang des schönen Betrügers vom diebischen Liftboy zum noblen Weltreisenden. Gefragt wird nach dem Wert von Identität und Authentizität in unserer heutigen Zeit, nach Echtheit in einem System, das den Erfolg des Einzelnen von Äußerlichkeiten abhängig macht. In üppiger Bühnenausstattung bewegt sich der Abend revuehaft zwischen Schauspiel, Performance, Tanz und Musik.

Anna-Elisabeth Frick Inszenierung

Mariam Haas & Martha-Marie Pinsker Bühne & Kostüme

Hanna Green Video

Einführung: 19.20 Uhr