„Nochmal geiler!“ Endlich ist es soweit, Felix Lobrecht kehrt zurück auf die Bühne. Nach seiner

restlos ausverkauCen ALL YOU CAN EAT-Tour, mit über 450.000 Zuschauern, geht der StandUp-Comedian mit seinem vierten Live-Programm SELL OUT 2025 und 2026 auf große Tour

durch Deutschland, Österreich, Luxemburg und die Schweiz.

Felix Lobrecht begeistert eine ganze GeneraXon. Der Hype um den Comedian, Autor und

Podcaster nimmt kein Ende. Mit viel Herzblut schreibt er seine Jokes und testet sie auf den

Open Mics, bis alles wasserfest ist und hinreichend ballert. Weil, das letzte Programm soll

nochmal überboten werden. Spoiler: „Wird es!“

Felix Lobrecht präsenXert den Fans sein bisher bestes Material.

Wer ALL YOU CAN EAT mochte, wird SELL OUT lieben!

Einlass ab 18:30 Uhr