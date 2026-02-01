Felix macht Geschichten

Büchereimitarbeiter Felix erzählt 1 x im Monat Geschichten für Kinder im Grundschulalter. Im Gepäck hat er mal lustige, mal spannende oder themenbezogene Kinderbücher.

Bei der Auswahl der Geschichten dürft ihr gerne mitentscheiden. Verratet Felix einfach eure Lieblingsbücher...

Geeignet für Kinder im Grundschulalter.

Neugierig geworden? Dann meldet euch schnell unter Telefon 07130 28170 an, da die verfügbaren Plätze begrenzt sind!