Felix Mendelssohn Bartholdy LOBGESANG | John Rutter GLORIA

Alles, was Odem hat, lobe den Herrn!

Mit seiner zweiten Sinfonie op. 52, dem so genannten „Lobgesang“, hat Felix Mendelssohn ein wunderbar originell konzipiertes Werk geschaffen:

eine groß angelegte, symphonische Chorkantate mit Solisten. Dem Aufbau nach erinnert sie an Beethovens neunte Sinfonie. Tatsächlich bietet sie mit ihren zehn Sätzen ein vielfarbigeres Kaleidoskop mit kammermusikalischer Eleganz, oratorischer Wucht und choraler Spiritualität. Und über allem steht die Frage aus dem Buch Jesaja: Hüter, ist die Nacht bald hin?

Etwa 150 Jahre später beantwortet John Rutter diese Frage mit seinem fulminanten Gloria. Dass der Tag die Nacht verdrängt hat, wird mit großer Ausgelassenheit und gerade zu naiver Fröhlichkeit gefeiert.

Ein virtuoses Kabinettstück für Chor und Orchester!

Fanie Antonelou, Sopran

Chiara Bäuml, Sopran II

Sejin Park, Tenor

Philharmonia Chor Stuttgart

Württembergische Philharmonie Reutlingen

Johannes Knecht, Leitung