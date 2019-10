Bei ihrer Tour im letzten Jahr begeisterten Felix Meyer und project île ihr Publikum vom Jazzhaus in Freiburg bis in die Elbphilharmonie in Hamburg. Im Herbst kommen sie mit neuem Album auf „Die im Dunkeln hört man doch“ Tour.

Seit nunmehr 10 Jahren erspielt sich Felix Meyer mit seiner bewegten europäischen Straßenmusikgeschichte, irgendwo abseits der poppigen Plattenfirmen und der platten Popmusik, eine immer wichtiger werdende Nische zwischen internationalem Chanson, Poesie und Systemkritik, Lagerfeuer, Lebenslust und Liebesballaden. Dazu begleiten ihn die Musiker der Band project île mit einer Mischung aus Jazz, Folk, Chanson, Montuno und Musette. Sie schaffen es damit nach Belieben, den Inhalt der Texte zum Tanzen zu bringen oder doppelt und dreifach zu unterstreichen. Die Zuschauer verlassen den Raum mit einem Lächeln im Gesicht und einer Melodie auf den Lippen.

Das Konzert von Felix Meyer & project île im Im Wizemann Stuttgart wird verantstaltet von der Chimperator Live GmbH