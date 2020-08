Felix Scharlau - ...liest aus "Du bist es vielleicht"

»Du bist es vielleicht« ist eine emotionale, spannende Groteske über den Triumphzug sozialer Medien und des Reality-TV. Über das Ende aller Privatheit. Ein Roman über die Abgründe eines Lebens in der Öffentlichkeit. Eine Geschichte über eine Liebe, die vielleicht doch noch wahr wird. Und »Du bist es vielleicht« erzählt von zwei Brüdern, die endlich wieder welche werden, obwohl sie nie welche waren. Gemeinsam werden sie das Böse besiegen. Axel Prahl über »Du bist es vielleicht«: »Der digitale Zeitgeistwahnsinn genial verpackt in eine äußerst kurzweilige Tragikomödie. Gut recherchiert und so geschmeidig in Worte gegossen, dass ich das Buch bis zur letzten Seite nicht mehr aus der Hand legen wollte.« Felix Scharlau lebt als Gagschreiber, Autor und Journalist in Köln. Er war lange Jahre Redakteur beim Kulturmagazin Intro und traf dort zahllose Bands, die der Ruhm zunächst beflügelte, bevor er sie zerstörte. Heute ist er unter anderem Hauptautor für die Social-Media-Kanäle der ZDF heute-show und musste bei der Wahl Donald Trumps mit ansehen, wie sein ausgestreckter Mittelfinger international viral ging.