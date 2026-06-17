FELIX STURM - ONE LAST DANCE

Am 11.07.2026 wird Stuttgart zum Mittelpunkt der internationalen Boxwelt.

Felix Sturm bestreitet seinen letzten Kampf und dieses Event wird weit mehr als nur ein Boxabend.

Die Zuschauer erwartet ein hochklassiges Premium Programm mit spektakulären Vorkämpfen internationaler Profi-Boxer, großen Showacts, Entertainment auf höchstem Niveau und einer einzigartigen Atmosphäre.

Zahlreiche VIP Gäste aus Sport, Musik, Fernsehen und Entertainment werden an diesem besonderen Abend erwartet. Legenden des Sports, bekannte Sänger, Prominente und Wegbegleiter feiern gemeinsam die Karriere einer deutschen Box-Ikone.

Ein Abend voller Emotionen, Gänsehaut und unvergessener Momente.

Eine Show für die Geschichtsbücher.