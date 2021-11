"Feliz Navidad" Internationale Weihnachtslieder mit dem OnnenChor

× Erweitern Chor Lichtenwald Konzert Lichtenwald

"Feliz Navidad" - Weihnachten - unvergesslich international mit dem OnnenChor unter der Leitung von Manfred Onnen. Erleben Sie ein besonderes Weihnachtskonzert mit Liedern aus Südamerika und anderen Ländern. Der Amateur-Chor umfasst 35 Mitglieder und hat derzeit ein Repertoire von ca. 400 (Folk-)Songs aus der ganzen Welt in mehr als 60 Sprachen. Seine unglaubliche Vielfalt auf hohem künstlerischen Niveau stellt der Chor live oder in Form von Alben sowie in Radio und TV-Auftritten unter Beweis. Lassen Sie sich mit herrlichen Weihnachtsliedern der etwas anderen Art mitreissen, verzaubern und so richtig auf Weihnachten einstimmen. Der Kinderchor "Chorälchen" vom Gesangverein Frohsinn aus Lichtenwald unter der Leitung von Constanze Seitz wird ganz besondere Akzente an diesem anspruchsvollen Abend setzen - mit eigenen Stücken oder auch zusammen mit dem OnnenChor. Kommen Sie nach Lichtenwald in die Mehrzweckhalle, kostenlose Parkplätze sind vorhanden. Karten gibt es für 15€ unter: karten@frohsinn-lichtenwald.de oder Telefon 07153 5019327