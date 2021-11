Fellbach musiziert

Am Samstag, 4. Dezember, tritt der Chor SingOut der Concordia Schmiden sowie der Musikverein Lyra Schmiden auf. Der Chor stimmt unter Leitung von Damir Brajlovic neben Weihnachtsliedern auch Klassiker wie “Hit the road Jack” und Balladen wie “Imagine” von John Lennon an.

Für die Lyra hat Dirigent Markus Thürmer Medleys von Phil Collins und Abba ausgesucht sowie das konzertante Stück “Fantastica”.

Einlass: ab 17:00 Uhr