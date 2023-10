Verlegt von der Schräglage und dem LKA Longhorn in die MHP Arena. Bereits gekaufte Tickets behalten ihre Gültigkeit.

Von Tristesse zur Erfolgsstory: Französischer Rapper mit Wahnsinns-Output erstmals auf Headliner Tour

Beisplielose Hitserie mit über 70 Millionen Streams und Chartserfolgen

Als MILANO 2018 mit 20 Jahren aus Paris zu seinem Vater nach Dortmund zog, sah seine Welt alles andere als rosig aus: Keine Freunde, keine Verbindungen, keine Arbeit, keine Perspektive und noch dazu eine komplett fremde Sprache. Der musikbegeisterte junge Mann, der im Alter von 11 Jahren seine ersten französchischen Rapversuche unternommen

und zuvor Saxofon und Klavier gelernt hatte, schloss sich zunächst in der Wohnung seines Vaters ein und wollte eigentlich am liebsten zurück. Doch weil es in seiner französischen

Heimat noch weniger Perspektiven gab, blieb er und biss sich allmählich durch. In seinem einzigartigen Sound verbindet er deutschen Rap mit französischen Parts und schlägt dabei gekonnt eine Brücke zu modernem Pop. Eine Mischung, die sich als echte Erfolgsformel entpuppt: Mit Millionen monatlichen Hörer*innen und einem Millionenpublikum auf TikTok gehört Milano inzwischen zu den erfolgreichsten jungen Künstlern im deutschen Musikgeschäft.

2021 sorgt er mit der Veröffentlichung von zehn Singles, darunter „Leer“ und „Ohne Dich“, dafür, dass sein Stern immer heller zu leuchten beginnt. 2022 setzt er diese Serie mit seiner

ersten EP „Für Dich“ und weiteren 14 Singles fort. Mit „Bleib“ (mit Alyiva), „Allô“ (mit Eddin), „Unter Die Haut“ und „Du & Ich“ verzeichnet Milano weitere Charterfolge und hat mit „5

Minuten“ (gemeinsam mit Lune) sogar einen Einstieg auf Platz 2 der Single Trend Charts im Köcher! Im Juni 2022 erfüllt sich MILANO mit der Gründung seines eigenen Labels euxfrèresmusic einen Kindheitstraum und fügt seiner beispiellosen Erfolgsstory ein weiteres Kapitel hinzu. Ende 2022 widmet das ZDF ihm in der Rubrik GERMANIA einen eigenen Fernsehbeitrag, der unterstreicht, wie populär Milano inzwischen ist! In 2023 macht er mit seinen bisher zwei Single-Veröffentlichungen „Au Revoir“ und „Sag mir“ auf sich aufmerksam und teilt seine Erfahrungen in der Liebe mit seinen Fans und spricht ihnen eindrucksvoll aus der Seele. Klar, dass dieser junge Mann noch viele Erfolge feiern wird!

