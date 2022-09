Fellbacher Jazz-Weekend: Frankfurt Jazz Trio

Das Frankfurt Jazz Trio wurde 1998 von Thomas Cremer gegründet. Im neuen Programm „Our Favorite Things“ überschreitet das Trio stilistische Grenzen und beleuchtet Werke amerikanischer Jazz-Größen, widmet sich aber auch eigenen Kompositionen. Thomas Cremer leitete diverse eigene Formationen und ist Mit-gründer und Schlagzeuger der Frankfurt Jazz Big Band. 2012 erhielt er den Hessischen Jazzpreis. Olaf Polziehn studierte an der Musikhoch-schule Köln und arbeitete in Europa und den USA mit Musikern wie Patti Austin, Randy Brecker, Till Brönner, Thomas Quasthoff und Biréli Lagrène. Seit 2008 ist er Professor für Jazz-Klavier an der Kunstuniversität Graz. Martin Gjakonovski studierte ebenfalls in Köln und besuchte Meisterkurse bei Reggie Workman, Arild Andersen, John Clayton, Mike Richmond und Eddie Gomez. Er war langjähriges festes Mitglied im Trio der deutschen Jazzlegende Paul Kuhn und gehört zu den gefragtesten Bassisten Deutschlands. „Solch schöne Musik sollte man sich häufiger anhören“, schrieb die FAZ anlässlich eines Konzerts des Trios.