Fellbacher Jazz-Weekend: LAURA sings - Quiet Land

In ihrem Programm „Quiet Land“ präsentieren die Sängerin Laura Kipp, William Lecomte (Piano), Jens Loh (Bass) und Eckhard Stromer (Schlagzeug) Freiheit und Intellektualität des Jazz sowie die emotionale Kraft von Pop, Soul und Chanson. Gegensätze, die sich anziehen und nicht nur Spannung erzeugen, verschmelzen zu einem famosen Ganzen. Von LAURA kann man nur begeistert sein. So jung sie noch ist – so reif, weitgereist und charismatisch ist und klingt sie schon. Sie schlägt den Bogen vom heimischen Schwabenland bis nach Paris, New York oder Los Angeles, von strahlenden Songwriter-Balladen bis zu taffem Vocalese-Jazz und souligem Blues. Das Ergebnis ist unwiderstehlich: im besten Sinne „oldfashioned“ und modern zugleich. Begleitet wird sie vom Bassisten und Komponisten Jens Loh, einem der besten und vielseitigsten deutschen Vertreter seines Fachs. Für die richtigen Töne am Klavier sorgt der französische Pianist William Lecomte, ein Bill Evans-Schüler, der mit Jean-Luc Ponty, Vaia Con Dios, Nigel Kennedy u. a. gearbeitet hat. Am Schlagzeug legt Eckhard Stromer Takt und Tempo vor. Die Presse ist begeistert: „Laura Kipp erobert die Jazzwelt im Sturm“. Und: „Sicherlich eine der spannendsten neuen Jazzstimmen hierzulande“.