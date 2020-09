Fellbacher Jazz-Weekend: Trio Dada/Meixner/Neuhaus

Im Trio Dada/ Meixner/Neuhaus verbinden sich die drei Künstler zu einem homogenen Klangkörper, bei dem Pop-Songs zu Jazz werden, sich in "funky rhythms" verdichten und schließlich in schwebenden "soundscapes" auflösen. Alle Richtungen sind offen und doch herrscht Einigkeit im Groove. Fola Dada (Gesang) auf der Bühne zu erleben ist wundervoll, ihre Kunst ist es sich in die Menschen hineinzusingen. Christoph Neuhaus (Gitarre) ist einer, der auffällt und Spuren hinterlässt im Gefüge der Gruppe und im Ohr des Zuhörers. Ganz gleich, mit wem Martin Meixner (Hammondorgel) auftritt, stets ist da diese unglaubliche Spielfreude und Energie gepaart mit sensibler Achtsamkeit für die Mitmusiker. Der Auftritt im Trio: Groove und Kreativität trifft Jazz und Soul in hochkarätiger Besetzung.