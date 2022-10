Fellbacher Kindertheater: Käpten Knitterbart und seine Bande

Käpten Knitterbart ist der wildeste aller Piraten. Wenn sein Schiff am Horizont erscheint, zittern alle ehrlichen Seeleute vor Angst wie Wackelpudding. Niemand ist vor seiner Bande sicher. Aber ein Schiff hätte er besser vorbeifahren lassen sollen. An Bord ist nämlich ein kleines Mädchen namens Molly, das dafür sorgt, dass dem bösen Piraten der Bart vor Angst mal so richtig schlottert ... Ein echtes Schiff, ein Fernrohr, eine Pistole und eine sehr laute Stimme – das alles und noch viel mehr bringen Salina Sahrhage und Henrik Fockel für ein echtes Piratengefühl mit!

