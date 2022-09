Fellbacher Kindertheater: Oh wie schön ist Panama

In einer eigenen tigerwunderbärlichen Theaterfassung bringt das Theater Kopfkonfetti aus Fellbach das Erfolgsbuch von Janosch „Oh, wie schön ist Panama“ für Kinder ab 3 Jahren auf die Bühne. (Spieldauer: 45 Minuten) Der kleine Bär und der kleine Tiger leben glücklich zusammen in ihrem kleinen Haus am Fluss. Bis … ja, bis eines Tages ein seltsamer Karton im Uferschilf hängen bleibt. Der duftet ganz wunderbar nach Bananen und darauf steht: Panama. Also machen sich der kleine Bär und der kleine Tiger auf den Weg in das Land ihrer Träume ...