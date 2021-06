Fellbacher Orgelkonzert: Thilo Frank

Thilo Frank studierte an der Staatlichen Hochschule für Musik und Darstellende Kunst in Stuttgart Kirchenmusik und Musikerziehung mit Hauptfach Klavier. Der Organist und Kantor an der Lutherkirche in Fellbach gründete anlässlich der neuen Lenter-Orgel die Internationalen Orgeltage Fellbach.

Eintrittskarten gibt es ab 28.06.2021 beim i-Punkt Fellbach, Marktplatz 7, 70734 Fellbach, Telefon 0711 580058.

Die Veranstaltung findet unter Einhaltung der aktuell gültigen Corona-Richtlinie statt. Es müssen ein Impf-, Test- oder Genesenennachweis vorgelegt werden und die Kontaktdaten angegeben werden.