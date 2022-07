Fellbacher Orgelkonzerte: Clara Hahn (Orgel)

Die Stuttgarter Organistin Clara Hahn nimmt das Publikum mit auf eine musikalische Urlaubsreise durch Europa. Clara Hahn studierte an der Hochschule für Kirchenmusik Tübingen und an der Kirchenmusikhochschule Heidelberg. Weitere Anregungen erhielt sie in Meisterkursen u. a. bei Martin Sander, Christoph Bossert und Zsolt Gárdonyi. Seit Januar 2021 wirkt sie als 2. Stiftsorganistin an der Stiftskirche in Stuttgart und als künstlerische Leiterin der Reihe Solitude-Soireen in der Schlosskapelle Solitude.

Karten gibt es beim i-Punkt Fellbach, Marktplatz 7, 70734 Fellbach, Telefon 0711 580058, sowie an der Abendkasse.

Bitte beachten Sie: Von 11. bis 16. Juli 2022 hat der i-Punkt wegen Umzugs geschlossen. Karten für diese Veranstaltung können in der Schließwoche beim Kulturamt in der Hinteren Straße 16 gekauft werden. Die Bezahlung kann nur mit Bargeld erfolgen.