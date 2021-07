Fellbacher Orgelkonzerte: Fagott und Orgel

Ulrich Hermann ist Solofagottist im Staatsorchester Stuttgart. Seit 2009 hat er eine Professur für Bläserkammermusik an der Musikhochschule Stuttgart, 2017 erhielt er einen Ruf als Professor für Fagott an die Musikhochschule Mainz.

Die Organistin Lydia Schimmer ist seit 2016 Domkantorin an der Domkirche St. Eberhard in Stuttgart. Als Konzertorganistin ist sie sowohl solistisch als auch mit renommierten SolistInnen, Ensembles und Chören im In- und Ausland zu hören.

Auf dem Programm stehen Werke von Camille Saint-Saëns, Johann Sebastian Bach, Edward Elgar, Felix Mendelssohn Bartholdy, Arthur Cohn und Carl Maria von Weber.