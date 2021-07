Thorsten Hülsemann (Orgel)

Thorsten Hülsemann war als Assistenzorganist an der Jakobikirche in Lübeck und an der Stiftskirche in Stuttgart tätig.

Von 2007 bis 2018 war er Bezirkskantor im Evangelischen Dekanat Künzelsau und Organist an der Evangelischen Johanneskirche. Seit Oktober 2018 ist er Organist und Kantor an der Klosterkirche Maulbronn sowie Bezirkskantor für das Dekanat Mühlacker. Er konzertiert als Organist, Dirigent und Vokalsolist in bedeutenden Kirchen und Konzertreihen im In- und Ausland.

Auf dem Programm stehen Werke von Georg Muffat, Johann Sebastian Bach, Joseph Gabriel Rheinberger, Max Reger und Naji Hakim.