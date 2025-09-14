Fellbacher Orgelkonzerte: Lydia Schimmer (Orgel)

Zum Abschluss der Fellbacher Orgelkonzerte ist die Organistin Lydia Schimmer zu Gast. Sie war bis 2022 Domkantorin an der Domkirche St. Eberhard in Stuttgart. Im September 2022 wurde sie zur Domkapellmeisterin an der Domkirche St. Eberhard berufen. Unter ihrer Leitung stehen die gesamte Dommusik, die Mädchenkantorei der Konkathedrale der Diözese Rottenburg-Stuttgart sowie die Domsingschule. Als Konzertorganistin ist sie regelmäßig im In- und Ausland zu hören.