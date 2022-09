Fellbacher Puppenspiele: Der Teufel mit den drei goldenen Haaren

Das Figurentheater compania t zeigt das Stück, das im Rahmen von FLUMI, der Fellbacher Lese- und Mentoreninitiative stattfindet, nach den Gebrüdern Grimm für Kinder ab 5 Jahren. Der König will die drei goldenen Haare vom Teufel, dann erst darf Felix Glückskind seine geliebte Königstochter heiraten. Was für eine schier unlösbare Aufgabe! Doch mutig macht sich der Junge auf den gefährlichen Weg zur Teufelshöhle. Löst er alle Rätsel? Meistert er alle Hürden? Und wie fängt er das an? compania t führt das Publikum in ihrer bilderreichen Inszenierung mit Musik und Spiel in die Welt der Müllersleute, der Räuber, der Könige und sogar in die Hölle – und macht Mut, seinen eigenen Lebensweg zu gehen und sein Glück zu finden.