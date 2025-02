Fellbacher Rathauskonzerte: Bennewitz Quartett

"Große Kunst", so die Presse über das Quartett, das als eines der Spitzenensembles der internationalen Kammermusikszene gilt. Beheimatet in Prag, spielen Jakub Fišer (Violine), Štĕpán Ježek (Violine), Jiří Pinkas (Viola) und Štĕpán Doležal (Violoncello) aufgrund ihrer Homogenität, ihrer technischen Perfektion gepaart mit echter Empfindung im Streichquartett-Olymp und verkörpern par excellence das böhmisch-tschechische Klangidiom. Das Ensemble ist regelmäßig zu Gast u. a. in der Wigmore Hall London, dem Wiener Musikverein, dem Konzerthaus Berlin und der Elbphilharmonie Hamburg.