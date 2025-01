Fellbacher Rathauskonzerte: Christine Busch (Violine) und Stefania Neonato (Fortepiano)

Das Künstlerinnenduo, beide Professorinnen an der Stuttgarter Hochschule für Musik und Darstellende Kunst, wartet mit einem ganz besonderen Klangbild auf: Mozart und Beethoven besaßen einen Flügel des Wiener Klavierbauers Anton Walter. Die Klavier- und Cembalobauerin Monika May hat nach diesem Vorbild den im Konzert zu hörenden Flügel nachgebaut. Im Vergleich zu modernen Konzertflügeln ergibt sich ein schlankeres, weniger glattes, farbiges, poetisches und sprechendes Klangbild, das ausgezeichnet zur Geige passt in den Sonaten der Zeit für Klavier und Violine.