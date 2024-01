Fellbacher Rathauskonzerte: Claire Huangci (Klavier)

Den zweiten Abend der Konzertreihe gestaltet die preisgekrönte amerikanische Pianistin Claire Huangci. Die Gewinnerin des ersten Preises sowie des Mozartpreises beim Concours Géza Anda 2018 zieht ihr Publikum durch "glitzernde Virtuosität, gestalterische Souveränität, hellwache Interaktion und feinsinnige Klangdramaturgie" in den Bann, so die Presse. Gespielt werden Werke von Franz Schubert (Sonate G-Dur D 894), Ludwig van Beethoven (Klaviersonate Nr. 14 cis-Moll op. 27 Nr. 2 "Mondscheinsonate"), Felix Mendelssohn Bartholdy (Fantasie fis-Moll op. 28) und George Gershwin (Rhapsody in Blue).

Weitere Termine der Fellbacher Rathauskonzerte:

Sonntag, 28. Januar 2024, 19 Uhr: Leonkoro Quartet

Sonntag, 17. März 2024, 19 Uhr: Trio E. T. A.