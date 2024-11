Fellbacher Rathauskonzerte: Maximilian Schairer (Klavier)

"Sehr sehr viel Stil, Herz und Verstand", schreibt die Presse über das Spiel von Maximilian Schairer. Der von Steinway & Sons geförderte Pianist erhielt mehrfach erste Preise bei Festivals und Wettbewerben in Europa und in den USA, u. a. bei Braunschweig Classix unter der Jury Deutsche Grammophon und NDR. Er trat in Konzerthäusern und Festivals auf in Europa, Indonesien und USA, u. a. in der Carnegie Hall NY. Seine Studien Klavier und Historische Tasteninstrumente begann er in Stuttgart, Leipzig und München und schloss sie jeweils mit Bestnote ab. Künstlerische Impulse erhielt er u. a. von Martin Helmchen, Robert Levin und Murray Perahia.

Weitere Termine der Fellbacher Rathauskonzerte:

Sonntag, 16. Februar 2025, 19 Uhr: Christine Busch (Violine) und Stefania Neonato (Fortepiano)

Sonntag, 16. März 2025, 19 Uhr: Bennewitz Quartett