Im Fellbacher Weingarten erleben Sie die guten Tropfen des Kappelbergs. In angenehmem Ambiente mit gastronomischem Angebot und musikalischer Umrahmung bietet der Fellbacher Weingarten ideale Voraussetzungen für Genuss, Geselligkeit und gute Stimmung während der Festwoche.

Tickets im i-Punkt Fellbach und beim Easy Ticket Service. Für Kinder bis 16 Jahren ist der Eintritt frei.

Der Vorverkauf startet am 20. September 2021.

Hinweise:

Es gelten die aktuellen Corona-Regelungen:

3G-Nachweis (geimpft, getestet, genesen)

Kontaktdatennachverfolgung

Medizinische Maske oder FFP2-Maske außer am Sitzplatz

Abstandsgebot zu fremden Personen von 1,50 Metern

Die Sicherheit unserer Gäste ist uns wichtig! Deswegen haben wir ein umfangreiches Schutzkonzept erarbeitet. Die Schutzmaßnahmen passen wir laufend an die aktuelle Situation an. Wenn Sie mehr zur Lage in Fellbach und dem Rems-Murr-Kreis wissen möchten, gehen Sie bitte auf corona.fellbach.de.

Um Wartezeiten vor Ort zu verkürzen, halten Sie bitte Ihr Ticket und ggf. Ihren 3G-Nachweis (getestet, geimpft, genesen) bereit.

Barrierefreiheit

Überall, wo Menschen sich begegnen, treffen unterschiedliche Bedürfnisse aufeinander. Wir geben uns Mühe, Veranstaltungen so zu organisieren, damit möglichst alle Menschen dabei sein können. Für Fragen und Auskünfte stehen wir Ihnen sehr gerne persönlich zur Verfügung - bitte sprechen Sie uns an!