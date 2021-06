Fellbacher Wortschätze

Vorstellung des Wörterbuchs im Rahmen des Ortsjubiläums.

Ein kleines Wörterbuch, entstanden zur Jubiläumsausstellung "ORT WORT WEIN" im StadtMuseum Fellbach, kann Brücken schlagen zwischen den Alt- und den Neu-Fellbachern, zwischen denen, die mit dem lokalen Schwäbisch groß geworden, und denen, die in und mit einer anderen Muttersprache aufgewachsen sind. Die Sammlung hält Wörter des lokalen schwäbischen Dialekts fest, der heute nicht mehr selbstverständlich gesprochen und verstanden wird. Als Kulturwissenschaftler hat Werner Unseld an vielen Museen in Baden-Württemberg gearbeitet und zahlreiche Ausstellungen kuratiert.