Female Skills für die Transformation gewinnbringend nutzen – Die Potentiale sind da!

Die Arbeitswelt wandelt sich in einem rasanten Tempo. Welche Bedeutung hat dabei das Fachkräftepotential von Frauen im Hinblick auf die Transformation und Digitalisierung des Arbeitsmarktes? Mit dieser Frage befasst sich eine Online-Veranstaltung am Dienstag, 28. Juni, von 17.00 bis 18:30 Uhr. In einem Impulsvortrag beleuchtet Prof. Dr. Martina Klärle, Präsidentin der Dualen Hochschule Baden-Württemberg, die Rolle der Künstlichen Intelligenz in der Energiewende und warum Frauen hierfür prädestiniert sind.

Im anschließenden Austausch mit Prof. Dr. Klärle und den Geschäftsführenden der Arbeitsagenturen geht es um Lösungsmöglichkeiten und Herausforderungen im betrieblichen Alltag, unter anderem wie es Unternehmen schaffen, ihr Potential frühzeitig mitzunehmen und weiterzuentwickeln, wie Frauen für Themen wie KI und Digitalisierung gewonnen werden können. Den Arbeitsagenturen kommt hier eine Doppelrolle zu, die der Arbeitgeberin und die der Gestalterin am Arbeitsmarkt.

Die Veranstaltung richtet sich in erste Linie an Arbeitgeberinnen, Arbeitgeber und Personalverantwortliche.

Anmeldung unter Ludwigsburg.BCA-Veranstaltungen@arbeitsagentur.de, die Zugangsdaten werden mit der Anmeldebestätigung mitgeteilt.