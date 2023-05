FEMALE4BUSINESS: Beruf - Networking - Karriere

Die FEMALE4BUSINESS in der Stadthalle Reutlingen ist für interessierte Frauen die einzigartige Gelegenheit, sich in einem professionellen Rahmen auszutauschen. Auf der FEMALE4BUSINESS erhalten Besucherinnen die Unterstützung, die sie für ihre berufliche Weiterentwicklung, ihre Karriereplanung, ihren Neustart, Wiedereinstieg oder den Schritt in die Selbständigkeit benötigen.

Ein umfangreiches kostenloses Rahmenprogramm mit spannenden Fachvorträgen und Coachings zum Thema Frau und Beruf runden das Programm ab. Zusätzlich können den ganzen Tag über durch entspanntes Networking wertvolle Kontakte geknüpft werden. Ebenso bietet die Veranstaltung das Potential, sich als Unternehmen oder Beratungsstelle in einem professionellen Ambiente zu präsentieren und Kontakte zu zahlreichen Interessentinnen zu knüpfen.

Die FEMALE4BUSINESS schafft eine Austauschplattform für alle Frauen, die ohne Sorge in die Zukunft blicken möchten, und ist gedacht für Frauen, die sich in beruflicher Hinsicht nicht unterkriegen lassen, sondern ihrem Karriereverlauf einen Impuls geben wollen oder neue Perspektiven suchen!

Mit Standorten in ganz Baden-Württemberg bieten wir eine landesweite Anlaufstelle, bilden Netzwerke und tragen dazu bei, die Gleichstellung von Frauen im Beruf voranzutreiben.