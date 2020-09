Feminismus gegen Rassismus? Eine Podiumsdiskussion

Längst werden in der breiten Öffentlichkeit mit Feminismus nicht mehr chauvinistische Klischees über starke Frauen verbunden. Feministische Theorie und Aktivismus sind zu wichtigen und anerkannten Impulsgebern gesellschaftlicher Entwicklung geworden. Doch wo steht der Feminismus heute? Was hat Geschlechterpolitik mit Rassismus und Diskriminierung zu tun? Welche Rolle nehmen Frauen in den sozialen Kämpfen von heute ein? Sind Feminist*innen weniger rassistisch als andere Menschen?

Zum Gespräch zu Gast sind: Alexa Conradi, Koordinatorin der Antidiskriminierungsstelle Esslingen (ADES e.V.); Josephine Jackson, Sozialarbeiterin bei adis e.V. (Antidiskriminierung, Empowerment, Praxisentwicklung, Tübingen); Ida Liliom, queerfeministische Aktivistin und Mitbegründerin der Queerdenker* Stuttgart und Maria Bitzan, Professorin für Soziale Arbeit an der Hochschule Esslingen. Moderation: Amos Heuss, Leiter KOMMA – Jugend und Kultur