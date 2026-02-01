Feminismus pur. 99 Worte

Alice Schwarzer zieht Bilanz und gibt Einblick in ihre Sicht der Welt. Anhand von 99 Begriffen.

Von A wie Arbeit und Alter, I wie Influencer und Islamismus, K wie Krieg und Frieden, M wie MeToo, O wie Ostdeutschland, R wie Rassismus oder S wie Sexualität – greift sie Themen der Zeit auf, die uns alle angehen. Sie zeigt, auf welchen Errungenschaften der heutige Feminismus aufbaut und welche Herausforderungen uns aktuell beschäftigen. So legt Alice Schwarzer ein Mosaik des modernen Feminismus, das dessen Entwicklung, seine Erfolge und Irrungen über die Jahrzehnte mit erzählt.