„feminist dating“ beschäftigt sich mit dem Zusammenhang von LIEBE, KÖRPER und FEMINISMUS.

Die Performance bewegt sich im Spannungsfeld philosophischer Anschauungen, politischer Überzeugungen und emotionaler Erwartungshaltungen. Worin unterscheiden sich ein Penis und eine Klitoris voneinander? Welche Rolle spielen stereotype Geschlechterrollen in Bezug auf die Liebe? Ist Romantik patriarchal geprägt? Was haben Lilith und Eva gemeinsam? Warum musste Eva das Paradies wirklich verlassen? Die silent ladies_ begeben sich in dieser humorvollen Theaterperformance auf die Suche nach Antworten zu diesen Fragen.

Die silent ladies_ sind ein feministisches Theaterperformancekollektiv, welches sich in Stuttgart gegründet hat. Mit ihren performativen Theaterstücken wollen sie auf Missverhältnisse zwischen Geschlechtern aufmerksam machen, patriarchal-geprägte Strukturen hinterfragen und aufbrechen. Die silent ladies_ suchen nach neuen Wegen, um sich und andere zu empowern. Daher sind die silent ladies_ NOT silent.

Es spielen: Bagdasar Khachikyan, Paul Maximilian Pira, Dawn Patricia Robinson und Cara von Stockert

Konzeption und Text: Luise Leschik

Regie: Luise Leschik

Bühne: Carla Friedrich

Kostümfiguren: Justyna Koeke

Kostüm: Laura Yoro

Sound: Vincent Wikström

Video: Felix Keltsch

Licht / Technik: Ingo Jooß

Produktionsleitung: Isabell Ohst

Assistenz: Sabine Soydan